FBI geeft tijdens schietpartij Las Vegas achtergelaten spullen vrij

Mensen kunnen hun telefoons, tassen of andere spullen weer op komen halen nadat de FBI een week lang heeft gezocht naar mogelijke aanwijzingen. Dat zei Paul Flood van de FBI op een persconferentie. "Wij zijn de spullen die mensen lieten vallen toen ze begonnen te rennen aan het verzamelen, daarna gaan we ze teruggeven", aldus Flood.

Het kan weken duren voordat alles terug is gegeven volgens de FBI. "We hebben het gebied in vier delen opgedeeld en we geven de spullen per deel vrij", zegt Flood. "Alleen met de spullen van het eerste deel hebben we al zeven bezorgwagens gevuld."

Flood zegt dat sommige dingen ook schoongemaakt moeten worden. "Op veel spullen zit bloed of iets anders dat er eerst schoon moet worden gemaakt."

Precies een week na de schietpartij is er een eerbetoon in Las Vegas. Op de beroemde Strip gaan dan alle lichten uit tussen vijf over tien en zestien over tien 's avonds, het precieze tijdstip en de precieze duur van de schietpartij.

Schietpartij

De 64-jarige gepensioneerde accountant en vastgoedhandelaar Stephen Paddock schoot met automatische geweren 58 festivalgangers dood in Las Vegas en verwondde er meer dan vijfhonderd.

Paddock schoot vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping. Hij bleek in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie er aan kwam. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt. De schutter pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn hotelkamer.