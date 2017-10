Duizenden geëvacueerd uit brandende bouwmarkt Moskou

De brand was uitgebroken in een magazijn in de kelder van de markt aan de rand van de stad, meldt het Russische persbureau TASS. De brandweer gebruikte blushelikopters om het vuur te doven.

De vlammen verspreidden zich over 55.000 vierkante meter. Volgens een hulpverlener is het dak op sommige plaatsen ingestort. Ongeveer honderd brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er is niets bekend over doden of gewonden.

Het bouwcentrum Sindika ligt aan de ringweg van Moskou. Het telt ongeveer 1.200 winkels en heeft een totale oppervlakte van 130.000 vierkante meter.