Turkse aanklager eist tot vijftien jaar cel tegen activisten mensenrechten

Verder gaat het onder meer om de Duitser Peter Steudtner en Zweed Ali Gharavi. De elf worden beschuldigd van het geven van steun aan en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dit meldt nieuwszender CNN Türk zondag.

Idil Eser werd op 5 juli gearresteerd met zeven andere Turkse mensenrechtenactivisten en twee trainers uit Duitsland en Zweden. Zij namen deel aan een workshop digitale veiligheid georganiseerd door de Nederlandse organisatie HIVOS op een eiland nabij Istanbul. Zij zitten vast in afwachting van hun proces.

Drie anderen zijn vrijgelaten, maar moeten zich later ook verantwoorden voor de rechtbank.

Vrijlating

Amnesty International noemde in juli de arrestatie van Eser en de andere mensenrechtenactivisten ''grotesk machtsmisbruik" en riep tevergeefs op tot hun onmiddellijke vrijlating.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel reageert zondag bezorgd op de laatste ontwikkeling in de zaak. "De eis van gevangenisstraffen tot vijftien jaar is totaal onbegrijpelijk en onacceptabel", laat hij in een verklaring weten. Ook maak hij bekend dat Berlijn contact heeft met de Turkse regering over de kwestie.

Spanningen

Als gevolg van de arrestaties van activisten zijn de spanningen tussen Turkije en diverse EU-landen opgelopen. De regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan wuift alle kritiek opzij door te wijzen op de veiligheidsproblematiek in het land. Volgens Turkije begrijpen critici niet hoeveel inspanning daarvoor nodig is.

Sinds de couppoging van vorige zomer, waarbij meer dan 240 doden vielen, zijn zo'n 150.000 mensen geschorst van hun werk. Het gaat onder meer om leraren, wetenschappers en juristen. Daarnaast worden ook nog eens meer dan vijftigduizend mensen vastgehouden.

Vooral Duitsland is kritisch op de arrestaties die de politie in Turkije sinds de couppoging heeft verricht. De Europese Unie heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over de situatie in Turkije. Erdogan doet dit af als ''anti-Turks sentiment in Duitsland''. Later riep hij Turken in Duitsland op om niet op Merkel te stemmen bij de Duitse verkiezingen.