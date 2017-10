Honderdduizenden mensen betogen in Barcelona voor Spaanse eenheid

De aanwezigen zwaaiden met Spaanse en Catalaanse vlaggen en scandeerden ''leve Spanje, leve Catalonië''. De grote massa betogers gaat daarmee lijnrecht in tegen de wens van de Catalaanse deelstaatregering om zich af te scheiden van Spanje.

Tijdens het referendum van vorige week zondag sprak 90 procent van de stemmers zich uit voor onafhankelijkheid, maar bijna 60 procent van de stemgerechtigden bleef thuis. De Catalaanse deelstaatpremier Carles Puigdemont roept naar verwachting dinsdag de onafhankelijkheid van de regio uit.

Zaterdag werd in veel Spaanse steden, waaronder Madrid en Barcelona, ook al gedemonstreerd tegen onafhankelijkheid van Catalonië. Een protest tegen het gewelddadige politieoptreden tijdens het referendum trok vorig weekend driehonderdduizend betogers.

Regering

De Spaanse minister-president Mariano Rajoy zei in een interview met dagblad El Pais zondag dat zijn regering ''nooit zal toestaan dat Catalonië zich afscheidt van Spanje.'' Hij sloot niet uit dat hij de regering van Catalonië naar huis zou sturen, iets wat volgens de Spaanse grondwet mogelijk is, maar nog nooit is gebeurd.

Rajoy sloot eerder bemiddeling met de Catalanen in de kwestie uit. Daarvoor moet volgens hem Puigdemont, die met dialoog uit de grootste politieke crisis van afgelopen decennia wil komen, zich eerst aan de grondwet houden.

Volgens de Spaanse koning Felipe zetten de Catalaanse leiders met hun voornemen om zich van Spanje af te scheiden "de economische en sociale stabiliteit" in de regio en in heel Spanje op het spel. De monarch verweet hen dinsdag onder andere "onverantwoordelijk gedrag" door een tegen de wet in een referendum te houden.

Catalonië

Catalonië telt bijna acht miljoen inwoners. De welvarende regio maakt al eeuwen deel uit van Spanje, maar de huidige regering stuurt aan op onafhankelijkheid. De roep om afscheiding van de rest van Spanje werd aangewakkerd door de economische crisis in het land.