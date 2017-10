Storm Nate veroorzaakt flinke overstromingen in Mississippi

Nate kwam aan land in de monding van de rivier de Mississippi, niet ver van de stad New Orleans. De storm raast nu verder naar het noorden met een snelheid van bijna 40 kilometer per uur. Er worden windsnelheden gemeten van 140 kilometer per uur.

Nate was de vierde orkaan in twee maanden tijd die de VS treft. Eerder richtten Harvey, Irma en Maria grote verwoestingen aan in Texas, Florida en Puerto Rico.

In Centraal-Amerika, waar Nate in de afgelopen week als tropische storm overkwam, kwamen meer dan dertig mensen om het leven.

Noodtoestand

President Donald Trump heeft zaterdagavond de noodtoestand uitgeroepen in Mississippi vanwege Nate. Dit betekent dat de landelijke overheid alle noodhulp coördineert. Zo komt er extra hulp en geld vanuit de landelijke overheid.