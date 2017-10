Schutter Las Vegas rekende uit hoe hij meeste slachtoffers kon maken

Dat heeft de politie van Las Vegas gezegd in het programma 60 minutes van CBS News.

Op het briefje staan berekeningen over de afstand, hoogte en de impact die een kogel zou hebben op de mensen in het publiek van het festival.

Mike Pence

Vicepresident Mike Pence sprak zaterdag in Las Vegas de inwoners van de stad toe tijdens een herdenking voor de slachtoffers. "We zijn verenigd in ons verdriet en in de steun voor de mensen die dat nodig hebben. Maar we moeten ons ook verenigen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt."

Slachtoffers

De 64-jarige gepensioneerde accountant en vastgoedhandelaar schoot met automatische geweren 58 festivalgangers dood in Las Vegas en verwondde er meer dan vijfhonderd.

Paddock schoot vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping. Hij bleek in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie er aan kwam. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt. De schutter pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn hotelkamer.