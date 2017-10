Trump roept noodtoestand uit in Mississippi om orkaan Nate

Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen, om de inwoners van Mississippi zo goed mogelijk te kunnen helpen. Als hij dit niet had gedaan, dan had de regionale overheid zelf de noodhulp moeten bieden aan inwoners. Nu komt er extra hulp en geld vanuit de landelijke overheid.

Nate bereikte zaterdagavond de monding van de rivier de Mississippi, niet ver van de stad New Orleans. De storm raast nu verder naar het noorden met een snelheid van bijna 40 kilometer per uur. Er worden windsnelheden gemeten van 140 kilometer per uur

Volgens het National Hurricane Center neemt de orkaan snel in kracht af en is Nate zondagochtend afgezwakt tot een tropische storm.

Negende orkaan

De storm gaat wel gepaard met hevige regenval die op diverse plaatsen in de staat Louisiana overstromingen veroorzaakte.

Nate is al weer de negende orkaan van dit seizoen, dat is al net zo veel als in het recordjaar 2012 toen orkaan Sandy New York lamlegde.

Vrijdag riep Trump ook al de noodtoestand uit in de staat Louisiana vanwege Nate.