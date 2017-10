Gewapende man doodt bewakers bij aanval op paleis koning Saudi-Arabië

Hij reed met hoge snelheid op de omheining af en buiten het hek opende hij het vuur op de lijfwachten in Jeddah. Volgens het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om een 28-jarige man met de naam al-Amri. Hij komt uit Saudi-Arabië en werd door andere lijfwachten in het vuurgevecht gedood.

Veiligheidsdiensten hebben geweren en benzinebommen aangetroffen in de auto van de schutter. Het ministerie meldt dat Amri voor zover bekend geen crimineel verleden of banden met extremistische groeperingen. Zijn motief wordt onderzocht.

Koning Salman is momenteel op staatsbezoek in Rusland. Het is niet bekend of kroonprins Mohammed Salman in het paleis aanwezig was.