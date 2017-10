Tienduizenden Spanjaarden demonstreren voor overleg om Catalonië

Onder het motto "Spanje is beter dan zijn leiders" en "Praten we?", kwamen de demonstranten samen voor de stadhuizen van onder meer de Spaanse hoofdstad Madrid en Barcelona, de hoofdstad van de regio Catalonië die zich wil afscheiden van Spanje.

De meeste actievoerders waren in het wit gekleed en droegen witte linten en ballonnen. De demonstranten riepen de Spaanse premier Mariano Rajoy en de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont op om met elkaar in gesprek te gaan.

Niet ver van de demonstratie in Madrid waren bij een tweede actie duizenden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de onafhankelijkheid van Catalonië.

De situatie dreigt de komende dagen te escaleren. Catalaanse partijen hebben aangekondigd de onafhankelijkheid uit te zullen roepen naar aanleiding van het door Madrid en rechter verboden referendum van vorige week zondag.

Nog niet klaar

Ex-premier Artur Mas van Catalonië vindt dat de regio nog niet klaar is voor "echte onafhankelijkheid". Hij zei dit in een vraaggesprek met Financial Times. Mas was van eind 2010 tot begin 2016 regeringsleider. Hij geldt als een van de belangrijkste figuren achter de huidige golf van separatisme in de regio.

Het was de liberaal Mas die bij zijn aantreden de afscheiding van Spanje bovenaan de politieke agenda plaatste tegen de achtergrond van de hevige economische crisis en corruptieschandalen. "Er ontbreekt nog een aantal dingen om de onafhankelijkheid echt maken", aldus Mas.

Hij mist bijvoorbeeld "een eigen systeem om belasting te innen, een eigen rechterlijke macht en de controle over het hele grondgebied".