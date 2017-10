Deense politie vindt hoofd Zweedse journalist Kim Wall

Naast het hoofd, zou de politie vrijdag ook andere lichaamsdelen van de journalist gevonden hebben. Welke lichaamsdelen dit zijn, is niet bekend.

Kim Wall verdween twee maanden geleden nadat ze op reportage was op de de zelfgebouwde onderzeeër van uitvinder Peter Madsen.

Het Deense Openbaar Ministerie denkt dat uitvinder Madsen betrokken is bij de dood van Wall. Ze zien hem als hoofdverdachte en denken dat de journalist om het leven is gekomen aan boord van zijn onderzeeër.

Volgens het Deense OM is Wall aan boord van het vaartuig in stukken gesneden en overboord gezet. Eerder deze week werd bekend dat er op de romp van Wall, die eerder aanspoelde, een vijftiental steekwonden zijn aangetroffen. Uit DNA-onderzoek is daarnaast gebleken dat Madsen flink fysiek contact heeft gehad met Wall.

De uitvinder stelde in eerste verklaringen dat hij Wall na haar bezoek aan de onderzeeër heeft afgezet. Later kwam hij daarop terug en verklaarde hij dat de journalist aan boord was verongelukt toen een luik op haar hoofd viel. Madsen houdt vol haar vervolgens een zeemansgraf te hebben gegeven.

Madsen wordt verdacht van moord en lijkschennis.