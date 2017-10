FBI tast nog in het duister over motief dader schietpartij Las Vegas

De FBI tast nog volledig in het duister waarom Stephen Paddock (64) vanuit een hotelkamer het vuur opende op de bezoekers van een muziekfestival. In tien minuten schoot hij 58 mensen dood en nog eens bijna 500 mensen raakten gewond bij het grootste bloedbad uit de moderne Amerikaanse geschiedenis.

FBI-Agent Aaron Rouse die de zaak leidt zegt tegen The New York Times dat ze hopen met de billboards tips te krijgen over Paddock. "We willen zoveel mogelijk mensen bereiken om zo meer te weten te komen."

Hoewel Islamitische Staat de aanslag heeft opgeëist, is er volgens de onderzoekers geen enkele reden om aan te nemen dat de rijke Paddock banden had met deze terreurgroep.

Verdacht

De FBI is er zeker van dat er geen tweede schutter in de hotelkamer was, toch sluit de dienst niet uit dat de schutter hulp heeft gehad bij de voorbereidingen, gezien de grote hoeveelheid wapens in de kamer, auto en het tweede huis van Paddock.

Kevin McMahil, sherrif bij de politie van Las Vegas, zegt dat ze al meer dan duizend aanwijzingen zijn nagegaan om erachter te komen wat Paddocks motieven waren om dit te doen.

