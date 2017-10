Gedeeltelijke evacuatie New Orleans om orkaan Nate

Nate, die eerst als tropische storm over Midden-Amerika trok, heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een orkaan van de eerste categorie.

De avondklok is in de nacht van zaterdag op zondag van kracht. De staten Alabama, Florida, Louisiana en Mississippi hebben de noodtoestand uitgeroepen.

Pompen

In New Orleans heerst onrust over de vraag of de 120 pompen om de stad droog te houden wel goed genoeg zijn. Recent is gebleken dat zelfs een kleine bui al genoeg is voor een overstroming. De autoriteiten willen de burgers geruststellen en stellen dat de pompen wel opgewassen zijn tegen de storm.

Nate zorgde in Midden-Amerika voor grote wateroverlast en aardverschuivingen met zeker 22 doden tot gevolg. De storm gaat vrijdagavond (lokale tijd) voor overlast zorgen op het Mexicaanse schiereiland Yucatán, met toeristische trekpleisters als Cancún en Playa del Carmen.