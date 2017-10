Syrisch leger breekt verzet IS bij Homs

Ten oosten van deze stad controleerde de terreurorganisatie nog een kleine enclave. Dat is nu voorbij, zei een legerwoordvoerder vrijdag.

"De militaire operatie in de streek ten oosten van Homs is afgerond. De laatste groepjes terroristen zijn uitgeschakeld en een gebied ter grootte van 1.800 vierkante kilometer is nu bevrijd van IS", was de verklaring.

IS heeft veel grondgebied verloren door acties uitgevoerd door het Syrische leger met steun van het Russische en Iraanse leger en door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) die op hun beurt weer gesteund worden door de VS.