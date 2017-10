Spaanse regering biedt excuses aan voor gebruikt geweld tegen Catalanen

"Als ik de beelden zie en bovendien weet dat mensen zijn geslagen, geduwd en één persoon in het ziekenhuis is beland, kan ik niet anders dan spijt hebben en namens de agenten die tussenbeide kwamen excuses aanbieden'', zei Enric Millo, afgevaardigde van de Spaanse regering, in een televisie-interview.

Het is de eerste keer dat iemand van de Spaanse regering spijt betuigt over het hardhandige ingrijpen. De uitspraak wordt gezien als een uitgestoken hand naar de Catalaanse leiders, die eenzijdig de onafhankelijkheid van Spanje willen uitroepen.

Door het politieoptreden raakten zondag negenhonderd mensen gewond.

Bijeenkomst

De Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont zal dinsdag het regionale parlement toespreken. Het parlement verklaarde dat de leiders van de partijen vrijdag bijeenkomen om het tijdstip van die toespraak te bepalen.

Het is niet duidelijk of dat betekent dat de bijeenkomst van het parlement die voor maandag gepland staat nog doorgaat. Die bijeenkomst is door het Constitutioneel Hof van Spanje verboden.

Het Catalaanse parlement wilde maandag de uitkomst van het omstreden referendum over afscheiding van Spanje bespreken. In het debat zou de onafhankelijkheid kunnen worden uitgeroepen.

Het hoofd Buitenlandse Zaken van de Catalaanse regering stelde vrijdag dat het parlement hoe dan ook bij elkaar komt.

"Het parlement zal discussiëren, het parlement zal bijeenkomen. Het zal een debat worden en het is belangrijk'', zei Raül Romeva op de vraag wat er maandag gaat gebeuren. Hij zei dat de crisis langs politieke weg moet worden opgelost, niet langs juridische.

Verbod

Het Constitutioneel Hof verbood eerder het referendum over onafhankelijkheid. De autoriteiten in Catalonië negeerden dat verbod. Bij de stembusgang kwam zondag volgens het Catalaanse parlement 42,3 procent van de stemgerechtigden opdagen, 90 procent van hen stemden voor onafhankelijkheid.

Tijdens het referendum vielen ruim negenhonderd gewonden toen de politie hard ingreep om te voorkomen dat Catalanen gingen stemmen. Er werd onder meer geschoten met rubberen kogels en menigtes werden uiteengedreven door agenten met wapenstokken.

Dinsdag protesteerden ruim 300.000 mensen in Catalonië tegen het optreden van de politie. Vooral in Barcelona kwamen veel mensen samen.