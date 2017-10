Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan organisatie tegen kernwapens

Dat werd bekendgemaakt door het Noorse Nobelprijscomité in het Noorse Nobelinstituut in Oslo.

De International Campagin to Abolish Nuclear Weapons werd in 2007 opgericht, en bestaat uit een coalitie van ongeveer 450 ngo's uit meer dan honderd landen. De voornaamste doelstellingen zijn het gebruik van kernwapens te verbieden, en het nucleaire arsenaal terug te dringen.

De organisatie krijgt de vredesprijs voor het aandacht vragen voor "de catastrofale humanitaire consequenties van het gebruik van kernwapens."

Dreiging

Het Nobelcomité stelt dat het gevaar van het gebruik van kernwapens in de wereld groter is dan het in lange tijd is geweest. Bovendien bestaat het gevaar bestaat dat steeds meer landen kernwapens gaan maken, zoals Noord-Korea. "Kernwapens vormen een permanente dreiging voor de menselijkheid en het leven op aarde."

ICAN speelt vooral een grote rol op juridisch gebied, stelt het comité. Internationaal zijn er wel afspraken om de verspreiding van landmijnen, clusterbommen en biologische en chemische wapens tegen te gaan, maar dergelijke afspraken ontbraken nog over de veel gevaarlijker kernwapens.

Donald Trump

In 2016 ging de onderscheiding naar de president van Colombia, Juan Manuel Santos (65). Hij werd beloond voor zijn inspanningen om een eind te maken aan de burgeroorlog in zijn land, die meer dan vijftig jaar heeft geduurd.

Directeur van ICAN Beatrice Fihn laat in een reactie aan persbureau Reuters weten dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un moeten beseffen dat kernwapens illegaal zijn. "Het bezitten en ontwikkelen, en het dreigen met het gebruik van kernwapens is illegaal en moet stoppen", aldus Fihn.

PAX

De Nederlandse vredesorganisatie PAX, onderdeel van ICAN, is blij dat de organisatie de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen.

"Niet dreiging en afschrikking, maar internationale samenwerking is cruciaal voor het voorkomen van de verspreiding van massavernietigingswapens. Landen die hun verantwoordelijkheid nemen, kiezen voor de weg van onderhandeling", laat PAX weten.

Iran

Vooraf werden de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif en EU-buitenlandchef Federica Mogherini als grootste kanshebbers gezien, als drijvende krachten achter de nucleaire deal met Iran.

De Nobelprijs voor de Vrede wordt sinds 1901 uitgereikt. Hij werd tweemaal toegekend aan een Nederland. In 1911 aan jurist Tobias Asser, voor zijn rol bij het tot stand komen van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag, en in 1954 aan journalist Gerrit Jan van Heuven Goedhart.

Prijzengeld

De winnaars van dit jaar ontvangen de prijs op 10 december in Oslo. Het prijzengeld bedraagt ruim negenhonderdduizend euro.

De Nobelprijs Geneeskunde ging maandag naar drie Amerikanen voor hun onderzoek naar slaapritme, en drie andere Amerikanen krijgen de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor hun onderzoek naar zwaartekrachtgolven. De Nobelprijs voor de Scheikunde ging naar drie ontwikkelaars van cryo-elektronenmicroscopie, en de Japans-Engelse auteur Kazuo Ishiguro won de Nobelprijs voor de Literatuur. De Nobelprijs voor de Economie wordt op 9 oktober bekendgemaakt.