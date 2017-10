Zeker 22 doden in Midden-Amerika door tropische storm Nate

In Costa Rica zijn zeker acht en in Nicaragua elf doden gevallen, vooral door overstromingen na hevige neerslag. Daarnaast worden nog tientallen mensen vermist. De Costa Ricaanse president Luis Guillermo Solis vertelde aan lokale media dat "er helaas nog veel meer slachtoffers zullen zijn."

In Nicaragua moesten vanwege het hoge water duizenden mensen worden geëvacueerd, en in Costa Rica zochten meer dan zevenduizend mensen onderdak in schuilkelders. De regering heeft de noodtoestand afgekondigd. In El Salvador werd een man verrast door een modderstroom, en wordt nog iemand vermist.

Verenigde Staten

De storm trekt noordwaarts richting Honduras, de regio Yucatan in Mexico en de zuidkust van de Verenigde Staten. Naar verwachting zwelt Nate zaterdag boven de Golf van Mexico verder aan tot een orkaan van categorie 1.

Voorspeld wordt dat de storm zondag de Amerikaanse zuidkust bereikt en voor zeker 250 millimeter neerslag zal zorgen. Inwoners van de Amerikaanse staat Texas hebben van de autoriteiten de waarschuwing gekregen dat ze zich moeten voorbereiden op de storm. In delen van Florida en in New Orleans (Louisiana) is de noodtoestand afgekondigd.