Prins Carlos wil dialoog tussen Spanje en Catalonië

Hij sprak zich uit op de website van de carlisten, een beweging die hem graag op de Spaanse troon ziet als koning Carlos Javier. "Geweld leidt niet tot duurzame oplossingen'', gaf hij aan.

Carlos nam het leiderschap van de carlisten in 2010 over bij het overlijden van zijn vader prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. De carlisten willen graag dat Carlos de koning van Spanje is.

De ex van prinses Irene was in de jaren zestig en zeventig in beeld als toekomstige koning van Spanje, als opponent van prins Juan Carlos van Borbon. Dictator Francisco Franco hakte uiteindelijk de knoop door ten gunste van Juan Carlos, die in 1975 op de troon kwam. Felipe volgde hem in 2014 op.

Praten

Anders dan de regerende koning van Spanje, Felipe, die maandag de Spaanse bevolking toesprak, deed prins Carlos wel een oproep tot dialoog tussen de centrale regering en de Generalitat, de autonome deelregering van Catalonië.

"Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de burgers een serieuze dialoog wenst die tot een overeenkomst leidt. Deze dialoog, uit de wil om harmonie te bereiken, moet nu plaatsvinden, voordat het te laat is.''

Stilzwijgen

Carlos verklaarde ook zijn lange stilzwijgen dat door zijn carlistische aanhang de afgelopen dagen was bekritiseerd. De prins hoopte dat Madrid en Barcelona er al pratend zouden uitkomen en dat beide niet de confrontatie zouden zoeken.

"Het is anders gelopen.” Hij betuigde zijn solidariteit met de mensen die door die confrontatie hebben geleden. Ook dat liet koning Felipe in zijn toespraak achterwege.

De prins riep ook op tot eenheid. "Er is geen sprake van 'de ander, van hen', maar alle Spanjaarden zijn 'wij'.