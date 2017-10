Voormalig president Ivoorkust moet definitief vastzitten in afwachting proces

Gbagbo is beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen menselijkheid, waaronder moord en verkrachting. Vorige maand bepaalden de onderzoeksrechters van het ICC al dat hij in hechtenis moest blijven wegens mogelijk ''vluchtgevaar''. Er was onvoldoende garantie dat hij tijdens de zittingsdagen zou verschijnen.

Ivoorkust leverde Gbagbo eind 2011 uit. Hij is het eerste voormalige staatshoofd dat terechtstaat voor het ICC. Een einde van het proces dat in januari 2016 begon, is nog niet in zicht.

Na de verkiezing van 2010 te hebben verloren, weigerde Gbagbo plaats te maken voor zijn opvolger Alassane Ouattara. Dat leidde tot een maandenlange crisis en gewelddadigheden in het West-Afrikaanse land. In het conflict zijn ongeveer drieduizend mensen gedood.