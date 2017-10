Spaans Constitutioneel Hof verbiedt bijeenkomst Catalaans parlement

De bijeenkomst is een plenair debat over de mogelijke onafhankelijkheid van Catalonië naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum. Niet duidelijk is of de Catalanen naar het besluit van het hof zal luisteren.

De Catalaanse premier Carles Puigdemont zinspeelde er deze week op dat het parlement maandag de afscheiding van Catalonië van Spanje al kon uitroepen.

De rechtmatigheid van het debat van het Catalaanse parlement was door de Spaanse socialisten bij het hof in Madrid aanhangig gemaakt. De socialistische partij is openlijk tegenstander van onafhankelijkheid van Catalonië.

Eerder verbood hetzelfde hof het referendum over onafhankelijkheid. De autoriteiten in Catalonië negeerden dat verbod. Bij de stembusgang kwam zondag volgens het Catalaanse parlement 42,3 procent van de stemgerechtigden opdagen, 90 procent van hen stemden voor onafhankelijkheid.

Oplossing

De Spaanse premier Mariano Rajoy deed donderdag opnieuw een beroep op Puigdemont de plannen te laten varen ''om grotere ellende te voorkomen''. In een interview met persbureau EFE herhaalde Rajoy nog eens dat de Catalanen zich gewoon aan de wet moeten houden om de crisis op te lossen.

Bovendien moeten ze ''zo snel mogelijk een verklaring afgeven dat er geen unilaterale afkondiging van de onafhankelijkheid komt''. Puigdemont liet woensdag nog weten daar niks voor te voelen. ''Mijn regering zal geen millimeter afwijken van haar verplichting'', aldus de Catalaan.

Zelf weidde Rajoy niet uit over een mogelijk vervolg, maar volgens conservatieve Spaanse parlementariërs overweegt hij het Catalaanse parlement te ontbinden en nieuwe regionale verkiezingen uit te schrijven. Dat zou een unieke stap zijn.