Vriendin schutter Las Vegas zegt van niets te hebben geweten

"Ik heb een schoon geweten. Ik ken Stephen alleen als een rustige en zorgzame man", zei Marilou Danley tegen haar verhoorders. "Ik had geen idee dat hij van plan was om geweld te gebruiken tegen wie dan ook", aldus de vrouw die dacht dat hij wilde dat ze naar de Filipijnen ging omdat hij de relatie wilde verbreken.

Paddock kocht een vliegticket voor Danley zodat ze in de Filipijnen haar familie kon bezoeken. Later maakte hij geld over en zei dat ze daarvan een huis kon kopen. "Ik was dankbaar maar ik was ook bezorgd om eerlijk te zijn. Ik dacht dat het zijn manier was om het uit te maken", aldus de vriendin.

In een verklaring aan de pers schreef Danley dat haar vriend nooit iets tegen haar heeft gezegd of gedaan wat als een waarschuwing kon gelden voor de gruweldaden waar hij toe in staat was. "Het is nooit in mij opgekomen dat hij zich met zulke dingen bezighield."

Danley, een Australische met Filipijnse wortels die in de VS woont, keerde vrijwillig terug uit de Filipijnen om te worden verhoord door de Amerikaanse politie. Ze wordt niet gezien als medeplichtige, maar wel als iemand die mogelijk belangrijke informatie over de zaak heeft.

Festivalgangers

De 64-jarige gepensioneerde accountant en vastgoedhandelaar schoot met automatische geweren 58 festivalgangers dood in Las Vegas en verwondde er meer dan vijfhonderd.

Paddock schoot vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping. Hij bleek in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie er aan kwam. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt. De schutter pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn hotelkamer.

Enige verdachte

De politie in Las Vegas heeft duidelijk gemaakt dat Paddock de enige verdachte is van de schietpartij. Onderzoekers willen volgens een topfunctionaris van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid weten of Paddock zijn vriendin aanmoedigde om de VS te verlaten voordat hij aan zijn moordpartij begon. De vrouw deelde eerder de woning van de 64-jarige schutter in Mesquite, maar is niet aangemerkt als verdachte.

Onderzoekers proberen ook duidelijkheid te krijgen over de 100.000 dollar (bijna 85.000 euro) die Paddock overmaakte naar de Filipijnen. De functionaris zei dat het geld is gestort op een rekening "die bedoeld leek te zijn" voor de vrouw, die zichzelf op sociale media omschrijft als "casino professional".

De Amerikaanse autoriteiten hopen met het verhoor van Danley duidelijkheid te krijgen over het motief van schutter Stephen Paddock.