Dodental Maria in Puerto Rico opgelopen van 16 naar 34

Het dodental lag eerder op zestien. De gouverneur komt met het nieuwe dodental terwijl de Amerikaanse president Donald Trump het gehavende eiland bezoekt.

Trump is op bezoek in Puerto Rico om onder meer te praten met bewoners die twee weken na het voorbijtrekken van de storm nog steeds problemen hebben om aan de meest noodzakelijke levensmiddelen te komen.

Trump en de burgemeester van de hoofdstad San Juan hebben elkaar in het openbaar bekritiseerd over de hulp aan slachtoffers. Trump verweet burgemeester Carmen Yulin Cruz "slecht leiderschap" nadat zij kritiek had geleverd op de Amerikaanse hulp.

Kort nadat hij op Puerto Rico was aangekomen, schudde Trump de hand van de burgemeester die de president vertelde dat het "niet om politiek" ging.

Kosten

Tijdens een briefing vertelde Trump dat Puerto Rico het budget van de VS een "beetje had omgegooid" vanwege de kosten. "We hebben een hoop geld aan Puerto Rico uitgegeven en dat is goed: we hebben veel levens kunnen redden."

Puerto Rico werd zwaar getroffen door orkaan Maria. Veel bewoners kunnen niet beschikken over elektriciteit en ook is er een tekort aan water, voedsel en medicijnen. De wegen zijn nog vrijwel onbegaanbaar.