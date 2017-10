Dader schietpartij Las Vegas schoot negen minuten lang

Dat heeft sheriff Joseph Lombardo van de politie in Las Vegas dinsdag gezegd.

De 64-jarige Stephen Paddock schoot vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping waardoor uiteindelijk 59 mensen de dood vonden. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Paddock blijkt in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie er aan kwam. Hij pleegde zelfmoord.

Onderzoekers hebben alle slachtoffers op drie na geïdentificeerd. Over hun nationaliteiten is niets bekend gemaakt.

Schutter

De FBI gelooft dat de schutter geen banden had met "internationaal terrorisme" en ontkent de claim van Islamitische Staat (IS), die de aanslag eerder opeiste. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA vindt het te vroeg om conclusies te trekken.

Paddock verbleef sinds 28 september in de hotelkamer. Paddock woonde in een complex voor gepensioneerden in de plaats Mesquite in de buurt van Las Vegas. Hij was geen bekende van de politie.

De lokale sheriff zei op een persconferentie dat nog eens vele wapens, explosieven en duizenden kogels zijn aangetroffen in het huis van de schutter.

Bezoek Trump

President Donald Trump twitterde na de schietpartij zijn "condoleances naar de slachtoffers en families".

De president zei in een persconferentie woensdag een bezoek te brengen aan Las Vegas. Hij bedankt in zijn verklaring de autoriteiten die "snel" ter plaatse waren. Ook zei hij dat Melania en hij "bidden voor alle slachtoffers". Hij heeft opgeroepen om vlaggen halfstok te hangen.