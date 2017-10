Dader schietpartij Las Vegas schoot negen minuten lang

Dat heeft sheriff Joseph Lombardo van de politie in Las Vegas dinsdag gezegd.

De 64-jarige Stephen Paddock schoot vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping waardoor uiteindelijk 59 mensen de dood vonden. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Paddock blijkt in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie er aan kwam. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt.

Agenten hebben volgens Lombardo "honderden levens gered" door achter de schutter aan te gaan, in plaats van te wachten op een zwaarbewapend SWAT-team. "We hebben geleerd van Columbine, PULSE en andere grootschalige schietpartijen dat we ons moeten richten op het uitschakelen van de verdachte", zei de politieman volgens de krant Las Vegas Review-Journal.

Paddock pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn hotelkamer, maar schoot daarvoor nog door de deur van de ruimte. Hij raakte daarbij volgens de sheriff een beveiliger, die gewond raakte.

Onderzoekers hebben alle slachtoffers op drie na geïdentificeerd. Over hun nationaliteiten is niets bekend gemaakt.

Vriendin

De politie is in contact met de vriendin van de schutter. Zij was ten tijde van de schietpartij in de Filipijnen, maar kwam dinsdagavond aan in Los Angeles.

Danley zou haar terugkeer naar de VS hebben afgestemd met politiedienst FBI, die haar onmiddellijk na haar aankomst verhoorde. Ze wil volgens een bron duidelijk maken dat ze niets met de bloedige schietpartij te maken heeft. De Amerikaanse autoriteiten hopen duidelijkheid te krijgen over het motief van schutter Stephen Paddock.

Onderzoekers willen volgens een topfunctionaris van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid weten of Paddock zijn vriendin aanmoedigde om de VS te verlaten voordat hij aan zijn moordpartij begon. De vrouw deelde eerder de woning van de 64-jarige schutter in Mesquite, maar is niet aangemerkt als verdachte.

Onderzoekers proberen ook duidelijkheid te krijgen over de 100.000 dollar (bijna 85.000 euro) die Paddock overmaakte naar de Filipijnen. De functionaris zei dat het geld is gestort op een rekening "die bedoeld leek te zijn" voor de vrouw, die zichzelf op sociale media omschrijft als "casino professional".

Enige verdachte

De politie in Las Vegas heeft duidelijk gemaakt dat Paddock de enige verdachte is van de schietpartij, waarbij 59 mensen omkwamen. De autoriteiten spraken eerder over 59 doden, maar verduidelijkten later dat het ging om 59 overleden slachtoffers en de schutter.

De FBI gelooft dat de schutter geen banden had met "internationaal terrorisme" en ontkent de claim van Islamitische Staat (IS), die de aanslag eerder opeiste. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA vindt het te vroeg om conclusies te trekken.

Paddock verbleef sinds 28 september in de hotelkamer. Paddock woonde in een complex voor gepensioneerden in de plaats Mesquite in de buurt van Las Vegas. Hij was geen bekende van de politie.

De lokale sheriff zei op een persconferentie dat nog eens vele wapens, explosieven en duizenden kogels zijn aangetroffen in het huis van de schutter.

Bezoek Trump

President Donald Trump twitterde na de schietpartij zijn "condoleances naar de slachtoffers en families".

De president zei in een persconferentie woensdag een bezoek te brengen aan Las Vegas. Hij bedankt in zijn verklaring de autoriteiten die "snel" ter plaatse waren. Ook zei hij dat Melania en hij "bidden voor alle slachtoffers". Hij heeft opgeroepen om vlaggen halfstok te hangen.