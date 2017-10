Spaanse koning Felipe verwijt Catalaanse leiders 'onverantwoord gedrag'

"Catalaanse leiders hebben de Spaanse wet overtreden en een totaal gebrek aan loyaliteit laten zien", sprak Felipe in een toespraak op televisie. Het was de eerste keer dat de Spaanse koning reageerde op de situatie in Catalonië.

Volgens Felipe zetten de Catalaanse leiders met hun voornemen om zich van Spanje af te scheiden "de economische en sociale stabiliteit" in de regio en in heel Spanje op het spel. Felipe schaarde zich achter de ingrepen door de regering van Mariano Rajoy door te stellen dat het de verantwoordelijkheid van de staat is "de wettelijke orde te handhaven."

Hij stelde zeer toegewijd te zijn aan de grondwet en de eenheid van Spanje. Hij gaf de Spanjaarden verder een boodschap van rust en hoop mee "Het zijn moeilijke tijden maar wij zullen die overwinnen en verder komen", aldus de koning.

Gewonden

Bij het referendum voor onafhankelijkheid van de regio vielen zondag ruim negenhonderd gewonden toen de politie hard ingreep om te voorkomen dat Catalanen gingen stemmen. Er werd onder meer geschoten met rubberen kogels en menigtes werden uiteengedreven door agenten met wapenstokken.

Het Spaanse hooggerechtshof had het referendum illegaal verklaard, maar de regionale regering van Catalonië zette toch door. Daarop besloot Madrid om duizenden agenten naar Catalonië te sturen om de stemgang te dwarsbomen.

Dinsdag protesteerden ruim 300.000 mensen in Catalonië tegen het optreden van de politie. Vooral in Barcelona kwamen veel mensen samen.