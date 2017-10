Steekwonden op aangespoeld lichaam Zweedse journalist Kim Wall

De steekwonden zijn rond of kort na de dood van Wall aangebracht op haar ribbenkast en rond haar genitaliën. Het lichaam van Kim Wall spoelde in augustus zonder hoofd, armen en benen aan op een oever van het Deense eiland Amager.

De Deense uitvinder Peter Madsen is hoofdverdachte in de zaak. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat Madsen flink fysiek contact heeft gehad met Wall, die vermoedelijk is overleden op de zelfgebouwde onderzeeër van de uitvinder. Ze was op reportage mee met Madsen.

De onderzeeër van Madsen zonk en Madsen zelf werd gered. De uitvinder stelde eerst dat hij Wall, die ook aan boord was, had afgezet. Later kwam hij daarop terug en verklaarde hij dat de journalist aan boord was verongelukt toen een luik op haar hoofd viel. Madsen houdt vol haar vervolgens een zeemansgraf te hebben gegeven.

Videomateriaal

Het Deense OM zegt dat op een computer uit een werkplaats van Madsen videomateriaal is aangetroffen waarop te zien is hoe vrouwen gewelddadig worden vermoord.

Madsen stelt dat de computer niet van hem is. "Iedereen in het laboratorium heeft gebruik gemaakt van die computer", zei hij in de rechtszaal.

Zeemansgraf

Het OM gaat er vanuit dat Madsen de vrouw in stukken heeft gesneden en overboord heeft gezet. Madsen heeft de aantijgingen ontkend en stemde vorige maand in met een psychisch onderzoek.

Het voorarrest van Madsen is dinsdag verlengd. Naast moord wordt hij verdacht van lijkschennis.