300.000 Catalanen protesteren tegen optreden politie bij referendum

Nieuwszender Cadena SER meldt dat voor het kantoor van de conservatieve Volkspartij (PP) van de Spaanse premier Mariano Rajoy in het centrum van Barcelona tweeduizend betogers stonden. Eenzelfde aantal actievoerders demonsteerde bij het bureau van de nationale politie. Ook in andere steden vonden protestbijeenkomsten plaats.

De protesten vallen samen met een algemene staking in Catalonië waartoe was opgeroepen door onder meer ondernemersorganisaties en vakbonden. Het openbaar vervoer in Barcelona ligt grotendeels stil. Volgens de Catalaanse krant El Periódico rijdt sinds het eind van de middag slechts een kwart van de bussen en metrotreinen.

Meer dan veertig kleine vakbonden hadden zich aangesloten bij de staking. Onder meer een fabriek van Unilever werd getroffen. Ook fabrieken van treinenmaker Alstom en farmaceut Almirall lagen plat. Bij een andere farmaceut, Grifols, was sprake van een gedeeltelijke staking.

De drie Catalaanse voetbalclubs in de Spaanse Primera Division, waaronder FC Barcelona, sloten zich aan bij de staking en trainden dinsdag niet.

Gewonden

Bij het referendum van zondag vielen ruim negenhonderd gewonden toen de politie hard ingreep om te voorkomen dat Catalanen gingen stemmen. Er werd onder meer geschoten met rubberen kogels en menigtes werden uiteengedreven door agenten met wapenstokken.

Het Spaanse hooggerechtshof had het referendum illegaal verklaard, maar de regionale regering van Catalonië zette toch door. Daarop besloot Madrid om duizenden agenten naar Catalonië te sturen om de stemgang te dwarsbomen.

Bemiddeling

Zowel in Madrid als in de Catalaanse hoofdstad Barcelona luidt de vraag: hoe nu verder? Catalaanse leiders beraadslagen of zij na het succesvolle referendum de onafhankelijkheid zullen uitroepen. Madrid overweegt welke strategie het verder zal hanteren.

De Catalaanse leider Puigdemont vroeg maandag om internationale bemiddeling in de crisis. Hij noemt de uitslag van het referendum geldig en bindend. Ondertussen houdt de gespannen situatie de gemoederen ook in Brussel bezig. De Europese Commissie riep de betrokken partij maandag op "heel snel" de stap te maken van confrontatie naar dialoog.

Ongrondwettig

De Spaanse premier Rajoy heeft de afgelopen dagen laten weten met alle partijen om de tafel te willen zitten om tot een oplossing in het conflict te komen. Naar verwachting zal Rajoy dat dinsdag verder toelichten in het Spaanse parlement.

Volgens de cijfers van de Catalaanse regering stemde 90 procent van de stemmers stemde voor onafhankelijkheid. De opkomst was laag: 2,36 miljoen mensen, 42,3 procent van de kiesgerechtigden, brachten een stem uit.