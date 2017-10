VS wijst vijftien Cubaanse diplomaten uit na 'geluidsaanvallen' in Havana

Afgelopen week haalden de VS al meer dan de helft van de eigen diplomaten weg uit de Cubaanse hoofdstad Havana. Bij de mysterieuze aanvallen liepen 22 medewerkers van de ambassade klachten op. De mensen hadden onder meer last van gehoorschade, duizeligheid, hoofdpijn en slaapproblemen.

Volgens Washington is Cuba niet in staat om de veiligheid van de Amerikaanse diplomaten te garanderen. Cuba ontkende eerder verantwoordelijk te zijn voor de gezondheidsproblemen van het Amerikaanse ambassadepersoneel en onderzoekt de aanvallen. Een Amerikaans onderzoek leverde eerder niets op.

Geluidsgolven

Tot dusver is het onbekend wat de aanvallen precies inhouden. In eerdere berichten werd gesproken over "sonische aanvallen", waarbij schadelijke geluidsgolven op het personeel werden afgestuurd. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump "zijn er wat slechte dingen gedaan in Cuba".

De VS scherpten vorige week het reisadvies aan voor Amerikanen die naar Cuba willen. "Omdat ons personeel gevaar loopt en we de oorzaak niet kunnen achterhalen, denken we dat Amerikaanse burgers ook risico lopen. We waarschuwen hen daarom niet naar Cuba te reizen", stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Obstakel

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez noemde de uitwijzing van de diplomaten een "ongerechtvaardigde beslissing." Volgens hem leveren de VS te weinig informatie voor het onderzoek naar de klachten van de diplomaten.

Het wegblijven van die informatie is het belangrijkste obstakel in het onderzoek, aldus Rodriguez. Hij riep Washington op te stoppen met de zaak te "politiseren'"omdat dit een onwenselijke escalatie kan veroorzaken.