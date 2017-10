Voormalig president van Irak Jalal Talabani (83) overleden

Talabani was de leider van de Patriottische Unie van Koerdistan, een politieke partij die in de jaren zeventig werd opgericht. Hij werd in april 2005 door het parlement van Irak tot president gekozen.

De Koerd was in functie tot 2014. Talabani was als president tegen de doodstraf. Toch werd in december 2006 de voormalige dictator Saddam Hoessein opgehangen.

Decennialang was Jalal Talabani een van de belangrijkste leiders van de Koerden die naar autonomie streven in het bergachtige noorden van Irak. Vorige week werd er in Irak een omstreden referendum gehouden, waarbij Koerdisch Irak voor onafhankelijkheid stemde.

Geheime politie

Talabani werd in 1933 in het noorden van Irak geboren. Hij studeerde rechten, maar kon zijn studie niet afmaken, omdat hij werd gezocht door de geheime politie wegens zijn politieke activiteiten voor de Koerden.

In 1947 werd hij lid van de Democratische Partij van Koerdistan (KDP). Talabani reisde lange tijd landen in het Westen af om aandacht te vragen voor de zaak van de Koerden.

Politieke invloed

Nadat de Iraakse dictator Saddam Hussein in 2003 door de Verenigde Staten was verdreven, nam de politieke invloed van Talabani toe. In 2005 werd hij de eerste niet-Arabische president van Irak.

In die vooral ceremoniële functie stond Talabani voor de schier onmogelijke opgave een eind te maken aan het oplaaiende geweld tussen de verschillende bevolkingsgroepen, dat het leven kostte aan vele tienduizenden burgers.

Beroerte

Eind 2012 kreeg Talabani een beroerte en twee jaar later stapte hij op als president. Talabani verdween van het politieke toneel en gaf de strijd voor de rechten van de Koerden in handen van andere leiders. Een van zijn zonen, Qubad, is nu vicepremier in de autonome Koerdische regio in het noorden van Irak.