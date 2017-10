'Psychische gesteldheid dader schietpartij Las Vegas onderzocht'

Volgens Trump worden de beweegredenen van Stephen Paddock onderzocht. "Veel problemen, denk ik. We gaan hem heel intensief bekijken", aldus de president.

Tijdens een onderhoud met de pers in het Witte Huis weigerde de president te spreken van terrorisme.

Trump wil nu nog niet over de Amerikaanse wapenwetten praten. Dat komt later wel, zei hij.

Automatisch

Na elke massale schietpartij in de Verenigde Staten laait de discussie over particulier wapenbezit in het land weer op.

Ook Paddock had een legaal aangeschaft arsenaal. De politie vond 23 vuurwapens in de hotelkamer waar hij zich had verschanst en in zijn woning in Mesquite werden nog eens 19 wapens en explosieven aangetroffen.

Uit ooggetuigenverslagen en videobeelden van de schietpartij lijkt op te maken dat er met automatische wapens werd geschoten. Audio-analyse van een van die video's wijst uit dat ongeveer negentig kogels werden afgevuurd binnen tien seconden. Dat is sneller dan een mens de trekker van een geweer kan overhalen.

Bumper-kolf

Hoewel de verkoop van automatische vuurwapens verboden is in de VS, gebruikte Paddock mogelijk controversiële maar legale accessoires om de schietfrequentie te verhogen. Anonieme bronnen betrokken bij het onderzoek hebben tegen Amerikaanse media gezegd dat er op de hotelkamer van de dader twee zogeheten bumper-kolven ('bumper stocks') werden aangetroffen.

Een bumper-kolf is een vervanger voor de reguliere geweerkolf, die ervoor zorgt dat de terugslag bij een schot wordt aangewend om het hele geweer naar achter en terug naar voren te laten glijden. Als er een vinger op de trekker wordt gehouden, zorgt die beweging ervoor dat er sneller kan worden geschoten dan wanneer de schutter zelf de trekker overhaalt.

In de nasleep van de massale schietpartij op een basisschool in Sandy Hook, Connecticut, in 2012 pleitte de Californische senator Dianne Feinstein voor een verbod op dergelijke accessoires, die volgens haar "mazen" in de wapenwetten benutten. Haar wetsvoorstel werd echter weggestemd door de Senaat.