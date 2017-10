Hongaarse ambassadeur weer terug in Nederland

Scheltema had zich in zijn afscheidsinterview zeer kritisch uitgelaten over de manier waarop de Hongaarse regering tegenstanders wegzet van bijvoorbeeld het beleid om asielzoekers te weigeren. Hij vergeleek in een afscheidsinterview met een Hongaars tijdschrift de manier waarop de conservatieve Hongaarse regering "een vijandbeeld creëert" met hoe extremisten dat doen.

Hongarije weigert pertinent asielzoekers op te nemen ondanks besluitvorming van de Europese Unie daarover. Ook vecht premier Viktor Orbán openlijk een persoonlijke vete uit met de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros, die kritische ngo's in Hongarije sponsort. De regering legt daarnaast mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke media beperkingen op.

In Europa heersen grote zorgen over hoe het land lijkt weg te drijven van de liberale democratie. West-Europese politici tonen zich vaak kritisch over de regering van Orbán. Regelmatig vallen beschuldigingen over autoritair optreden en het uithollen van de rechtsstaat.

De opvolger van Scheltema is inmiddels aan het werk in Boedapest.