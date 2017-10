Verblijfsrecht van Imam Brusselse moskee ingetrokken

Francken heeft het verblijfsrecht van imam A.S. ingetrokken. Hij is volgens de staatssecretaris een gevaar voor de samenleving en de nationale veiligheid en moet dus het land uit. S. is direct tegen het besluit in beroep gegaan, maakte de staatssecretaris bekend op de Franstalige zender Bel RTL.

De Grote Moskee en het aangrenzende Islamitisch en Cultureel Centrum worden regelmatig in verband gebracht met de verspreiding van het fundamentalistische wahabisme in België. De moskee wordt hoofdzakelijk gefinancierd door Saoedi-Arabië. "Iedereen weet dat er een probleem is met de Grote Moskee van Brussel", aldus Francken. "België moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen het salafisme. Dat is een prioriteit voor de regering."

Ndiaye Mouhameth Galaye, de vertegenwoordiger van de moskee, verklaarde eerder tijdens een hoorzitting over de aanslagen in Brussel in 2016 dat de moskee juist "een bondgenoot is in de strijd tegen de radicalisering."