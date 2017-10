Kabinet maakt twee miljoen euro vrij voor Rohingya-crisis in Myanmar

De helft gaat naar ontheemden in het land zelf, het andere miljoen gaat naar Rohingya die naar buurland Bangladesh zijn gevlucht.

De situatie van veel mensen in de Indiase deelstaat Rakhine is volgens Ploumen "ronduit dramatisch." Rohingya vormen er een moslimminderheid en het leger treedt hier hard op om een opstand te onderdrukken. Dorpen worden in brand gestoken en mensenrechten worden op grote schaal geschonden. Het Rode Kruis heeft als enige organisatie toegang tot de regio.

In Bangladesh zitten meer dan een half miljoen Rohingya in opvangkampen. Dat is veel meer dan waar de kampen op zijn berekend. De hulp voor deze vluchtelingen wordt besteed via het Wereldvoedselprogramma van de VN. Vorige maand maakte Ploumen al 500.000 euro vrij voor noodhulp aan deze vluchtelingen.

Wereld Voedsel Programma

De aankondiging van Ploumen komt twee dage nadat het Wereld Voedsel Programma de internationale gemeenschap om 75 miljoen dollar (ruim 63 miljoen euro) gevraagd om de ergste nood te lenigen van de Rohingya. Myanmar en Bangladesh kwamen maandag overeen een werkgroep op te richten om de vluchtelingen te laten terugkeren.