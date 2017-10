Profiel: Stephen Paddock, dader van schietpartij Las Vegas

Paddock leidde volgens zijn familie een rustig bestaan in Mesquite, een plaats in de buurt van Las Vegas. Daar woonde hij samen met zijn vriendin in een complex voor gepensioneerden. Zijn broer Eric omschrijft hem als een man die graag online gokte, naar countrymuziek luisterde en op cruises ging.

De kinderloze Paddock wist voor zijn pensioen twee miljoen dollar (1,7 miljoen euro) te verdienen, voornamelijk in de vastgoedwereld. Volgens zijn broer ging hij vanwege zijn liefde voor kansspellen regelmatig naar Las Vegas. "Gokken was als een baan voor hem", verklaarde hij tegenover The Washington Post.

De schietpartij komt voor de familie als een grote schok. "Hij heeft zijn pistool nooit getrokken, dit slaat nergens op", zei Eric maandag tegen een groep journalisten bij zijn voordeur. Hij vertelde te weten dat Paddock een paar handvuurwapens had, maar daar waren volgens hem geen automatische wapens bij.

Schietpartij

Paddock opende vanuit zijn hotelkamer op de 32e verdieping vanuit het Mandalay Bay Hotel het vuur met een automatisch wapen. Waarom hij op tienduizenden mensen schoot, blijft voor de politie een groot raadsel. Ook zijn broer, die geen politiek of religieus motief kan bedenken, weet daar het antwoord niet op.

Voor de lokale politie was Paddock een onbekende. De man was in zijn leven één keer in aanraking gekomen met de politie, meldt The New York Times. Dit was vanwege een verkeersincident.

De vriendin van Paddock, die gedurende schietpartij in het buitenland was, is geen verdachte in de zaak. De politie bevestigt dat Amerikaan alleen handelde. De FBI gelooft niet dat hij banden had met "internationaal terrorisme" en ontkent de claim van Islamitische Staat, die de aanslag eerder opeiste.

Wapens

Paddock wist zelfmoord te plegen voordat agenten bij zijn hotelkamer konden komen. Daar vonden agenten na onderzoek in totaal 23 vuurwapens, in zijn woning nog eens negentien. In Mesquite zijn ook explosieven, munitie en ammoniumnitraat aangetroffen.

Christ Sullivan, eigenaar van een wapenwinkel in Mesquite, verklaart dat de 64-jarige man een klant was, die voldeed aan alle noodzakelijke achtergrondcontroles en procedures. "Hij heeft nooit een indicatie gegeven dat hij ooit instabiel was." Sullivan vertelde niet welke wapens hij aan Paddock verkocht, maar zei wel dat het geen automatische wapens waren.

Het bloedbad dat Paddock in Las Vegas aanrichtte gaat de boeken in als de dodelijkste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis.