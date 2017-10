Duizenden Catalanen demonstreren op stakingsdag na onrust rond referendum

Premier Carles Puigdemont van de autonome Catalaanse regering heeft demonstranten dinsdag gemaand geen geweld te gebruiken tijdens protesten tegen het optreden van de Spaanse politie afgelopen zondag.

"Vandaag is een dag van democratische, staatsburgerlijke en waardige protesten", schreef Puigdemont op Twitter. "Laat je niet provoceren. De wereld heeft gezien: wij zijn een vreedzaam volk."

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, beschuldigde Puigdemont en zijn regionale regering er vervolgens van aan te zetten tot rebellie.

Veel Catalanen hebben dinsdag het werk neergelegd, om zo een signaal af te geven aan de Spaanse autoriteiten. Bij gewelddadig optreden van de Spaanse politie tijdens het referendum raakten zondag bijna negenhonderd mensen gewond, onder wie tientallen agenten.

Het Spaanse hooggerechtshof had de volksraadpleging illegaal verklaard, maar de regionale regering van Catalonië zette toch door.

Massademonstratie

Duizenden demonstranten verzamelden zich dinsdag in het centrum van Barcelona, in de buurt van het hoofdkwartier van de Partido Popular (PP), de politieke partij van de Spaanse premier Mariano Rajoy. Ook in andere steden vinden protestbijeenkomsten plaats.

Meer dan veertig kleine vakbonden hebben zich aangesloten bij de staking. De twee grootste vakbonden van Spanje en Catalonië, de CC OO en UGT, lieten dinsdag in tegenstelling tot eerder berichten echter weten het neerleggen van het werk niet te steunen. Ze zeggen eerst politieke onderhandelingen af te willen wachten. Wel steunen ze demonstraties tegen het politiegeweld.

Onder meer een fabriek van Unilever is getroffen door de staking. Ook fabrieken van treinenmaker Alstom en farmaceut Almirall lagen plat. Bij een andere farmaceut, Grifols, was sprake van een gedeeltelijke staking.

Openbaar vervoer

Zo'n 40 procent van het openbaar vervoer in Catalonië ligt plat en scholen zullen naar verwachting dicht blijven. Catalaanse ambtenaren legden in de loop van de ochtend hun werkzaamheden neer. Op verschillende plekken bleven markten, winkels en andere ondernemingen gesloten, hoewel dit buiten Barcelona aanmerkelijk minder vaak het geval was.

De metro van Barcelona reed eerder op de ochtend op ongeveer een kwart van de normale capaciteit en kwam rond 9.30 uur helemaal stil te liggen, melden inwoners van de stad op sociale media.

Ten minste zes belangrijke hoofdwegen in de regio zijn geblokkeerd door demonstranten, die daarbij vaak gebruik maken van konvooien van tractoren, de zogeheten 'tractoradas'.

Ook de drie Catalaanse voetbalclubs in de Spaanse Primera Division, waaronder FC Barcelona, hebben aangegeven zich bij de staking aan te sluiten. De clubs zullen dinsdag niet trainen.

Politie

Bij verschillende hotels die onderdak boden aan politieagenten uit andere regio's in Spanje, die naar Catalonië waren gezonden om de stembusgang te dwarsbomen, verzamelden zich maandag en dinsdag demonstranten. Enkele accommodaties hebben de agenten uit protest tegen het geweld op zondag buitengezet.

Vertrekkende politiemedewerkers en Guardia Civil werden tegen de demonstranten beschermd door de regionale Catalaanse politie, de Mossos d'Esquadra.

Brussel

Zowel in Madrid als in de Catalaanse hoofdstad Barcelona luidt de vraag: hoe nu verder? Catalaanse leiders beraadslagen of zij na het succesvolle referendum de onafhankelijkheid zullen uitroepen. Madrid overweegt welke strategie het verder zal hanteren.

De Catalaanse leider Puigdemont vroeg maandag om internationale bemiddeling in de crisis. Hij noemt de uitslag van het referendum geldig en bindend. Ondertussen houdt de gespannen situatie de gemoederen ook in Brussel bezig. De Europese Commissie riep de betrokken partij maandag op "heel snel" de stap te maken van confrontatie naar dialoog.

Ongrondwettig

De Spaanse premier Rajoy heeft de afgelopen dagen laten weten met alle partijen om de tafel te willen zitten om tot een oplossing in het conflict te komen. Naar verwachting zal Rajoy dat dinsdag verder toelichten in het Spaanse parlement.

Volgens de cijfers van de Catalaanse regering stemde 90 procent van de stemmers stemde voor onafhankelijkheid. De opkomst was laag: 2,36 miljoen mensen, 42,3 procent van de kiesgerechtigden, brachten een stem uit.

Het geweld tijdens het referendum is inmiddels door de Europese Unie afgewezen bij monde van president Donald Tusk. De EU-leiders zijn het wel met Rajoy eens dat het referendum ongrondwettelijk was.