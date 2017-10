Zware bom uit Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt in Berlijn

De bom was maandagmiddag ontdekt tijdens werkzaamheden in de Duitse hoofdstad. Daarop ontruimden de autoriteiten de directe omgeving. De hulpdiensten maakten in de nacht van maandag op dinsdag bekend dat de operatie weer achter de rug is. De geëvacueerde omwonenden kunnen volgens de politie terugkeren naar hun huizen.

De vondst van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog leidt vaker tot grootschalige overlast in Duitsland. Zo moesten vorige maand nog 60.000 mensen tijdelijk een veilig heenkomen zoeken nadat een bom was aangetroffen in Frankfurt. Dat gold als de grootste evacuatie in decennia.