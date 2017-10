Nog drie vermisten na orkaan Irma op Sint-Maarten

Het team -RFL staat voor Restoring Family Links- was de afgelopen weken op het eiland om te helpen met zoeken naar de vermiste personen op het eiland. Ook vanuit Nederland is via telefoon en e-mail meegezocht.

Het team is inmiddels weer terug in Nederland. Eind deze week vertrekken opnieuw mensen van het team naar het eiland. Het Rode Kruis deelde maandag water uit op de scholen en kinderopvangcentra op het eiland die maandag weer open gingen. Maandag kwamen er ook achttien politieauto's en een mobiele meldkamer uit Nederland aan op het eiland.

Door het noodweer zijn veel politiewagens en een deel van de meldkamer in het politiebureau op Sint-Maarten niet meer te gebruiken. Ook werd een apparaat in gebruik genomen dat ervoor zorgt dat er per dag 60.000 liter extra schoon drinkwater beschikbaar is. Dat is nodig, omdat nog niet overal op het eiland het water geschikt is om te drinken.

Plasterk

Maandag en dinsdag is minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het eiland. Hij valt in voor minister Jeanine Hennis van Defensie. Zij zou gaan, maar Hennis moet een debat voeren over een mortierongeluk in Mali, waardoor twee militairen om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte. Dat incident was te vermijden geweest, bleek uit onderzoek.

Plasterk is onder meer bij het uitladen van het schip Zr. Ms. Karel Doorman dat hulpgoederen brengt naar het eiland. Hij was eerder deze maand kort na de orkaan ook al met koning Willem-Alexander op de Bovenwindse eilanden.