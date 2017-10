Dodental schietpartij Las Vegas stijgt naar 59, ruim 500 gewonden

De politie sprak eerder op maandag nog van vijftig doden en meer dan vierhonderd gewonden. Onder de dodelijke slachtoffers zijn zeker twee Canadezen. De schietpartij is de dodelijkste in de Amerikaanse geschiedenis.

De FBI gelooft dat de schutter, de 64-jarige Stephen Paddock, geen banden had met "internationaal terrorisme" en ontkent de claim van Islamitische Staat (IS), die de aanslag eerder opeiste. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA vindt het te vroeg om conclusies te trekken.

De politie bevestigt dat de schutter alleen handelde. Hij opende vanuit zijn hotelkamer op de 32e verdieping vanuit het Mandalay Bay Hotel het vuur met een automatisch wapen. In de hotelkamer werden meer dan tien vuurwapens gevonden.

De man heeft zelfmoord gepleegd voordat agenten bij zijn hotelkamer konden komen. Hij verbleef sinds 28 september in de hotelkamer. Paddock woonde in een complex voor gepensioneerden in de plaats Mesquite in de buurt van Las Vegas. Hij was geen bekende van de politie.

Broer

Eric Paddock, de broer van Stephen Paddock, reageerde verbijsterd tegenover Amerikaanse journalisten voor zijn huis in Florida. Eric Paddock zei dat hij wist dat zijn broer een paar handvuurwapens had, maar daar waren volgens hem geen automatische wapens bij. "Hij heeft zijn pistool nooit getrokken, dit slaat nergens op", aldus Eric Paddock, die zei begin september voor het laatst contact te hebben gehad met zijn broer.

Stephen Paddock had, voor zover Eric Paddock op de hoogte was, geen banden met een politieke of religieuze organisatie. "Hij was een rijk man en hij vond het leuk om online poker te spelen en om op cruise te gaan. Hij had zich teruggetrokken in de heuvels van Nevada, omdat gokken daar wettelijk is toegestaan en omdat hij een hekel had aan de luchtvochtigheid in Florida."

Ziekenhuis

Zeker twaalf slachtoffers van de schietpartij tijdens een muziekfestival in Las Vegas verkeren in levensgevaar, zo heeft een woordvoerder van de universiteitskliniek in de stad gezegd op de tv-zender CBS. In haar ziekenhuis liggen 104 van de honderden gewonden.

Acht van die patiënten ondergingen meteen na aankomst een spoedoperatie wegens ernstige schotwonden. Het is nog niet bekend hoeveel zwaargewonden in kritieke toestand in andere ziekenhuizen zijn opgenomen.

De plaatselijke autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen bloed te komen doneren.

Trump

President Donald Trump twitterde na de schietpartij zijn "condoleances naar de slachtoffers en families".

De president zei in een persconferentie woensdag een bezoek te brengen aan Las Vegas. Hij bedankt in zijn verklaring de autoriteiten die "snel" ter plaatse waren. Ook zei hij dat Melania en hij "bidden voor alle slachtoffers". Hij heeft opgeroepen om vlaggen halfstok te hangen.

Optreden

Er waren op het moment van de schietpartij dertigduizend mensen aanwezig op het terrein. Toen het schieten begon, was een optreden van countrymuzikant Jason Aldean bezig. Ooggetuigen vertelden CNN dat de schietpartij ongeveer vijftien minuten duurde.

Bezoekers en toeristen wordt met klem gevraagd niet naar de 'The Strip' te komen. De internationale luchthaven McCarran bij Las Vegas werd twee uur lang volledig gesloten. Hotelgasten van het Mandalay Bay Hotel mochten rond 17.00 uur terug naar hun kamers.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.