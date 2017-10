Zeker 50 doden en 400 gewonden bij grote schietpartij Las Vegas

Dat melden de lokale autoriteiten. De politie sprak eerder over twintig doden.

De schietpartij is met het nieuwe dodental de dodelijkste in de Amerikaanse geschiedenis.

De schutter opende vanuit zijn hotelkamer op de 32e verdieping vanuit het Mandalay Bay Hotel het vuur met een automatisch wapen. In de hotelkamer zijn meer dan tien vuurwapens gevonden.

De man heeft zelfmoord gepleegd voordat agenten bij zijn hotelkamer konden komen, meldt de politie in een persconferentie. De politie bevestigt dat het gaat om de 64-jarige Stephen Paddock. Hij verbleef sinds 28 september in de hotelkamer. Ook woonde hij in de buurt van de Amerikaanse stad.

De politie wil nog niets zeggen over zijn motief, maar gaat ''op dit moment'' niet uit van terrorisme. Volgens de politie gaat het om een "lone wolf", iemand die alleen handelde.

Islamitische Staat (IS) heeft via het persbureau van de terroristische organisatie, Amaq, de aanslag opgeëist. De politie noemt dit echter "onwaarschijnlijk", maar onderzoekt of IS daadwerkelijk achter de aanslag zit. Momenteel zijn daarvoor geen aanwijzingen. IS claimt geregeld aanslagen, vaak zonder daarvoor bewijs te leveren.

Trump

President Donald Trump is door autoriteiten op de hoogte gebracht. Trump twittert zijn "condoleances naar de slachtoffers en families".

De president zegt in een persconferentie woensdag een bezoek te brengen aan Las Vegas. Hij bedankt in zijn statement de autoriteiten die "snel" ter plaatse waren. Ook zegt hij dat Melania en hij "bidden voor alle slachtoffers". Hij heeft opgeroepen om vlaggen halfstok te hangen.

Vrouw

Agenten hebben de vrouw die mogelijk voor meer informatie kan zorgen en gezocht werd, gevonden. De vrouw was op het moment van de schietpartij in het buitenland.

Bezoekers en toeristen wordt met klem gevraagd niet naar de Strip te komen. De internationale luchthaven McCarran bij Las Vegas werd twee uur lang volledig gesloten.

Er waren op het moment van de schietpartij 30.000 mensen aanwezig op het terrein. Toen het schieten begon, was een optreden van countrymuzikant Jason Aldean bezig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.