EU roept op tot dialoog in Spanje om referendum Catalonië

"We hebben er vertrouwen in dat de Spaanse premier Mariano Rajoy dit moeilijke proces kan managen", aldus de zegsman.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker belt later op de middag met Rajoy. Het dagelijks bestuur van de EU blijft het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië als een interne Spaanse aangelegenheid zien en gaat vooralsnog niet bemiddelen. "De commissie heeft in dit stadium geen rol te spelen."

Bij schermutselingen rondom het referendum raakten zondag bijna negenhonderd mensen gewond, onder wie tientallen agenten. Het Spaanse hooggerechtshof had de volksraadpleging illegaal verklaard, maar de regionale regering van Catalonië zette toch door.

"Onder de Spaanse grondwet was de stemming van gisteren niet legaal", aldus de commissiewoordvoerder. Hij wilde niet ingaan op de vraag of het politiegeweld proportioneel was.

Schuld

Rajoy legde de schuld bij de "onverantwoordelijke" Catalaanse regering. "Wij hebben slechts onze plicht gedaan en de wet nageleefd." De Catalaanse premier Carles Puigdemont vroeg al om bemiddeling. "De Europese Unie kan niet langer de andere kant op blijven kijken. Wij zijn Europese burgers van wie de rechten en vrijheden zijn geschonden."

Puigdemont noemt de uitslag van het referendum maandag "geldig en bindend". Hij kondigde ook een speciale commissie aan die het Spaanse politiegeweld gaat onderzoeken.

Kritiek

De weigering om het optreden van de Spaanse politie te veroordelen kwam de commissie van verschillende kanten op kritiek te staan. "Dit is heel beschadigend voor de geloofwaardigheid van de EU", vindt bijvoorbeeld EU-parlementariër Kati Piri (PvdA).

Esther de Lange (CDA) riep op het geweld te veroordelen. Peter van Dalen (ChristenUnie) wil dat de EU gaat bemiddelen en Hans van Baalen (VVD) een einde aan het "onacceptabele en disproportionele politiegeweld".

Uitslag

Van de personen die zondag hun stem hebben uitgebracht heeft 90 procent voor onafhankelijkheid gestemd. In totaal brachten 2,26 miljoen Catalanen hun stem uit volgens de regionale regering. Daarmee ligt het opkomstpercentage iets boven de 42 procent.

Ongeveer 176.500 mensen (7,8 procent) stemde tegen. Verder brachten ongeveer 45.500 mensen (2 procent) een blanco stem uit en werden ruim 20.000 stemmen (0,9 procent) ongeldig verklaard.

Puigdemont noemde de uitslag van het referendum "indrukwekkend". Zondagavond had Puigdemont gezegd dat hij binnen twee dagen na de bekendmaking van de uitslag van het referendum het resultaat zou voorleggen aan het Catalaanse parlement, omdat daar "de soevereiniteit van het volk ligt". De volksvertegenwoordiging kan dan de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen.