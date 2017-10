Overzicht: Recente schietpartijen in de VS met veel dodelijke slachtoffers

Schietpartijen, met name op scholen en universiteiten, komen geregeld voor in de VS. Een overzicht van grote schietpartijen sinds 1999. © AFP

2016: Begin juni opent een 29-jarige man in een homoclub in Orlando het vuur. Vijftig mensen komen om het leven en minstens vijftig anderen raken gewond. De dader wordt zelf doodgeschoten door de politie. Het is de meest dodelijke aanslag door een eenling in de VS ooit. © AFP

2015: In San Bernardino dringen een man en een vrouw een verzorgingstehuis binnen en maken veertien slachtoffers. Het zou gaan om radicale moslims. © ANP

In mei 2016 werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de doodstraf gaat eisen tegen Dylann Roof. © AFP

2015: Op de universiteit van Oregon schiet een 26-jarige oud-student negen mensen en zichzelf dood. De dader werd ooit afgewezen op een schietschool.

2014: Marysville, Washington. Op een middelbare school opent een scholier het vuur. Er vallen drie doden. De dader pleegt zelfmoord. © AFP

2012: Newtown, Connecticut: Twintig kinderen en zes volwassenen worden doodgeschoten op een basisschool in Newtown. De dader pleegt zelfmoord. © ANP

2012: Aurora, Colorado. Tijdens de vertoning van nieuwe Batman-film The Dark Knight Rises in de Amerikaanse stad Aurora schiet de 24-jarige James Holmes, verkleed als de Joker, twaalf mensen dood. Bijna zestig mensen raken gewond © ANP

2012: Oakland, Californië: Zeven mensen komen om door een schietpartij op een christelijke universiteit in Oakland. © ANP

2011: Tucson, Arizona: Een 22-jarige man begint tijdens een politieke bijeenkomst bij een supermarkt om zich heen te schieten. Zes mensen komen om het leven. Onder de meer dan tien gewonden is het Democratische Congreslid Gabrielle Giffords. © ANP

1999: Littleton, Colorado. Twee tieners schieten op Columbine High School twaalf van hun medeleerlingen en een leraar dood en plegen daarna zelfmoord. © ANP

2002: Washington DC. Een sluipschutter veroorzaakt paniek in de straten van Washington met een serie moorden uit het niets op toevallige voorbijgangers. Tien mensen vinden de dood. © ANP

2006: Nickel Mines, Pennsylvania. Een vrachtwagenchauffeur vermoordt vijf schoolmeisjes op een school voor Amish, en verwondt zes anderen voordat hij zichzelf van het leven berooft. © ANP

2007: Blacksburg, Virginia. Een student van de Virginia Tech universiteit schiet op de campus 47 mensen neer, van wie er 32 overlijden. Dit is de meest dodelijke schietpartij in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De dader pleegt zelfmoord. © ANP

2007: Omaha, Nebraska. Een 20-jarige schutter schiet zijn machinegeweer leeg in een winkelcentrum. Er vallen negen doden en vijf gewonden. © ANP

2008: Covina, California. Een man in een kerstmannenpak richt tijdens de kerst een slachting aan op een familiefeestje bij zijn ex-vrouw. Na een vuurgevecht steekt hij haar huis in brand, en negen mensen komen om. © ANP