Verdachten ontkennen schuld aan gifmoord halfbroer Kim Jong-un

De Indonesische en Vietnamese vrouw pleitten in de Maleisische rechtbank onschuld aan de moordaanklacht. De twee vrouwen hoorden maandag de aanklacht in de rechtbank in Kuala Lumpur.

Kim Jong-nam werd 13 februari op de luchthaven van Kuala Lumpur aangevallen door de twee vrouwen. Die smeerden volgens de politie het uiterst giftige zenuwgas VX op zijn gezicht. De Noord-Koreaan overleed vijftien tot twintig minuten nadat hij werd vergiftigd op het vliegveld van Kuala Lumpur.

Een van de twee vrouwen die na de moord werd aangehouden, een 25-jarige Indonesische, heeft gezegd dat ze iets meer dan 90 dollar (ruim 85 euro) kreeg om mee te werken aan de aanval. Net als de andere verdachte, een Vietnamese vrouw, claimt de Indonesische dat ze dacht dat het om een grap ging.

Kim Jong-nam is mogelijk het slachtoffer geworden van een moordcomplot bedacht in Noord-Korea, dat denken de VS en Zuid-Korea. Kim Jong-nam heeft zich in het verleden negatief uitgelaten over het regime van zijn familie.

Noord-Korea ontkent alle betrokkenheid bij de moord op Kim. Het land doet de aantijgingen van Zuid-Korea en de VS af als "valse berichtgeving".