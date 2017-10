90 procent van Catalanen stemt voor onafhankelijkheid

Daarmee ligt het opkomstpercentage rond de 42,3 procent.

De Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras zei dat 90 procent van de deelnemers aan de raadpleging voor onafhankelijkheid stemde. Ongeveer 176.500 mensen (7,8 procent) stemde tegen. Verder brachten ongeveer 45.500 mensen (2 procent) een blanco stem uit en werden ruim 20.000 stemmen (0,9 procent) ongeldig verklaard.

Eerder was de verwachting al dat het ja-kamp zou winnen. De Catalaanse premier Carles Puigdemont ging daarvan uit. Hij claimde de overwinning al indirect door in een tv-toespraak te zeggen dat conform de wens van de bevolking de deur naar een onafhankelijke republiek Catalonië open staat. Het parlement kan daarmee volgens hem in de loop van de week aan de slag.

Miljoenen Catalanen konden zondag stemmen over afscheiding van Spanje. In dorpen en steden vormden zich lange rijen buiten gebouwen die dienst deden als stembureau. Ook na sluitingstijd mochten de nog wachtenden hun stembriefje inleveren.

Illegaal

De Spaanse federale regering beschouwt het Catalaanse referendum als illegaal en deed er alles aan om de volksraadpleging te dwarsbomen.

In de Catalaanse hoofdstad Barcelona raakten zondag zeker 844 mensen gewond tijdens botsingen tussen betogers en de Spaanse oproerpolitie in verband met het omstreden referendum voor onafhankelijkheid van Catalonië.

De Spaanse premier Mariano Rajoy stelt met het ingrijpen van de politie tijdens het Catalaanse referendum slechts de wet te hebben uitgevoerd. De volksraadpleging was volgens de rechter illegaal.

Oproer

De oproer ontstond nadat de Spaanse nationale politie samen met de paramilitaire Guardia Civil begonnen waren met het in beslag nemen van stembussen en stembiljetten, waarvoor de Spaanse regering opdracht had gegeven.

Niet overal in Catalonië probeerde de politie mensen te verhinderen deel te nemen aan het referendum. Duizenden Catalanen meldden op sociale media dat zij gewoon een stem konden uitbrengen en rond de kieslokalen geen politie troffen.

Conflictbeheersing

Europese parlementariërs hebben na de omstreden volksraadpleging over onafhankelijkheid van Catalonië bij de autoriteiten in Madrid en Barcelona aangedrongen op conflictbeheersing. "Ik wil me niet met de binnenlandse politiek van Spanje bemoeien, maar wat er zondag in Catalonië is gebeurd, dat keur ik ten stelligste af", reageerde de Belg Guy Verhofstadt, de voorzitter van de liberale EU-fractie. "Het is de hoogste tijd voor de-escalatie."

Verhofstadt verweet de Catalaanse regering een "zogenaamd referendum" te hebben doorgezet in de wetenschap dat "slechts een minderheid zou meedoen omdat 60 procent van de Catalanen tegen afscheiding is." Aan de andere kant heeft volgens hem de federale overheid "geweld gebruikt dat niet in verhouding staat" terwijl het in de Europese Unie goed gebruik is ''oplossingen te vinden door politieke dialoog en respect voor de constitutionele rechtsorde.''