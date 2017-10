Trump roept eigen minister via Twitter tot de orde om Noord-Korea

"Ik heb Rex Tillerson, onze fantastische minister van Buitenlandse Zaken, verteld dat hij zijn tijd verspilt aan onderhandelen met 'kleine Raketman' (refererend aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, red.)", aldus Trump.

"Bespaar je de energie, Rex. We doen wat nodig is."

De opvallende tweet kwam nadat Tillerson zaterdag liet weten open te staan voor gesprekken met het streng communistische land. "We vragen of ze willen praten", zei Tillerson. "We zitten niet in het donker."

Tillerson is in Peking voor overleg met onder anderen zijn collega Wang Yi over met name de situatie op het Koreaans schiereiland en over het aanstaande bezoek van Trump aan China in november.

"De hele situatie is op dit moment een beetje oververhit, denk ik", aldus Tillerson. "Iedereen zou graag zien dat de rust terugkeert. Het zou natuurlijk helpen als Noord-Korea stopt met het lanceren van raketten."

Noord-Korea zou volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geen interesse hebben in gesprekken met de Amerikanen.