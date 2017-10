Vrouwen doodgestoken in Marseille, mogelijk terrorisme

Dat stelt de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

De dader zou ''Allahu akbar'' (God is groot) hebben geroepen terwijl hij voorbijgangers aanviel. Een getuige vertelde Reuters dat ze zag hoe de man een mes uit zijn mouw haalde. Daarmee viel hij de twee vrouwen aan. Vervolgens arriveerden militairen bij het treinstation, die de man uitschakelden.

De twee slachtoffers waren volgens bronnen binnen de politie zeventien en twintig jaar oud. De dader zou met een slagersmes een van zijn slachtoffers in de buik hebben gestoken en de andere vrouw de keel hebben doorgesneden.

Zo'n tweehonderd agenten grendelden na de aanval de omgeving van het treinstation af. De autoriteiten riepen mensen op uit de buurt te blijven van Marseille Saint-Charles, het hoofdstation in de Zuid-Franse stad. President Emmanuel Macron sprak later zijn afschuw uit over de ''barbaarse daad''.

Terrorisme

De dader was volgens een bron een bekende van de politie. Over zijn identiteit is verder nog niets bekendgemaakt. De anti-terrorismeafdeling van het Parijse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen.

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door grote terroristische aanslagen. Zo kwamen in 2015 130 mensen om het leven bij een serie aanslagen in Parijs. In Nice vielen vorig jaar 86 doden toen een man met een vrachtwagen inreed op voetgangers.