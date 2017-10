Tientallen gewonden door geweld op referendumdag Catalonië

Ook in andere delen van Catalonië greep de politie in. Aan het einde van de ochtend stond te teller op 38 gewonden, aldus de hulpdiensten. De meesten raakten lichtgewond.

Enkele honderden mensen die stonden te wachten bij een stembureau in een school in Barcelona, werden door de politie hardhandig uiteen gedreven. De politie schoot met rubberen kogels. De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, riep de Spaanse regering op om het politiegeweld te stoppen.

De schermutselingen ontstonden, nadat de Spaanse nationale politie samen met de paramilitaire Guardia Civil begonnen waren met het in beslag nemen van stembussen en stembiljetten, waarvoor de Spaanse regering opdracht had gegeven.

Ook viel de politie een stemlokaal in Girona binnen, waar de Catalaanse premier Charles Puigdemont van plan was te gaan stemmen. Desondanks slaagde Puigdemont erin zijn stem ergens anders uit te brengen, aldus de Catalaanse regering.

Afdrukken

Diezelfde regering heeft laten weten dat de kiezers in het referendum over onafhankelijkheid zondag overal hun stem mogen uitbrengen waar ze dat maar kunnen. Volgens de regering is, ondanks pogingen vanuit Madrid om de volksraadpleging te dwarsbomen, 73 procent van de aangewezen stemlocaties operationeel.

De separatisten die gaan stemmen kunnen volgens de organisatie hun stembiljet zelf thuis afdrukken en naar een stembus brengen. De separatistische regering hoopt hiermee de opkomst op te schroeven, volgens meldingen van de krant La Vanguardia uit Barcelona.

Het referendum wordt tegengewerkt door de rechterlijke macht en de Spaanse regering omdat het in strijd met de grondwet is. Tegenstanders van de afscheiding van Spanje boycotten naar verwachting deze omstreden stembusgang net zoals een soortgelijk referendum in 2014.

Scholen

Catalanen vormden zondagochtend vroeg al rijen voor de stembureaus. ​Veel stembureaus zijn in scholen ingericht. Separatisten hebben de hele nacht een onbekend aantal schoolgebouwen bezet gehouden, om te voorkomen dat de politie deze afgrendelt.

In circa dertig gemeenten in de Catalaanse provincie Lerida hebben voorstanders van de volksraadpleging tractoren voor de stembureaus gezet om de politie tegen te houden.

Op zaterdag sloot de politie in Catalonië bijna alle 2.316 stembureaus. Toch hadden groepen mensen zich zondagochtend ook rond deze locaties verzameld, meldt persbureau AP.

Guardia Civil

Ongeveer 45 voertuigen van de paramilitaire Guardia Civil zijn omstreeks 5.00 uur in de regio Catalonië op pad gegaan. De Catalaanse krant El Periódico meldt dat ook voertuigen van de nationale politie zijn uitgerukt. Bovendien cirkelt er een politiehelikopter boven Barcelona.

De stembusgang is een initiatief van de separatistische Catalaanse regering. De regering-Puigdemont stoelt op twee separatistische partijen die in de regionale verkiezingen in 2015 bijna 48 procent van de stemmen kregen. Maar ze behaalden daarmee in het regioparlement een meerderheid van 72 van de 135 zetels.

Software

De Spaanse regering heeft zaterdag de software die gebruikt wordt om de uitslag van een verkiezing te bepalen buiten werking gesteld. Dat is de laatste van een reeks maatregelen die zijn genomen om het referendum te verhinderen.

Door een blokkade van het elektronisch stemmentelsysteem is de door de autoriteiten verboden volksraadpleging "geannuleerd", zei woordvoerder Íñigo Méndez in Madrid.

Ook gingen op zaterdag in verschillende Spaanse steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het referendum.

Volgens de laatste peilingen is ongeveer veertig procent van de 7,5 miljoen Catalanen voor onafhankelijkheid.