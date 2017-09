Metrostation Londen massaal ontruimd na valse melding

Ooggetuigen kregen van gewapende agenten de opdracht om het station zo snel mogelijk te verlaten.

Een woordvoerder van de Metropolitan Police zegt dat de politie omstreeks 21.20 uur (lokale tijd) meldingen binnen kreeg over een man die zich raar gedroeg. "Verschillende mensen hebben vervolgens een knal gehoord. Er is echter geen vuurwapen of ander voorwerp aangetroffen."

"Er zijn geen gewonden. Op dit moment is er niets verdachts gevonden en ook is er niemand aangehouden. Het onderzoek gaat verder maar het incident is afgesloten", aldus de woordvoerder.

Old Street

Het metrostation en directe omgeving waren tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Beelden op social media tonen tientallen politiewagens en hulpdiensten die op de melding afkwamen. Een speciale anti-terreureenheid was ook ter plaatse. Het metroverkeer van en naar het station was even gestaakt.

De omgeving is een populaire uitgaansspot met veel cafés en clubs.