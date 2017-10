Politie in Catalonië sluit bijna alle 'stembureaus' om referendum

Maar fanatieke Catalaanse separatisten, de regioregering voorop, willen zondag hoe dan ook een stembusgang. Ze willen met de uitslag in de hand een eigen republiek uitroepen.

Een onbekend aantal scholen wordt nog bezet door mensen die willen voorkomen dat de politie ze afgrendelt. Volgens persbureau Reuters probeert een groep voorstanders van het referendum schoolgebouwen open te houden door er met hun kinderen te spelen. Ook heeft een onbekend aantal ouders slaapzakken meegenomen om er te overnachten.

Catalanen die bij Spanje willen blijven, wijzen net als de regering in Madrid de illegale stembusgang af en gaan naar verwachting, net als bij een soortgelijke stembusgang in 2014, niet op zoek naar een stembus. Naar verwachting willen tienduizenden mensen wel een stem uitbrengen ondanks het verbod. Een meerderheid van de 7,5 miljoen mensen in de regio is wel voor een referendum, terwijl zo'n 40 procent voor onafhankelijkheid is.

De Spaanse grondwet staat, net als in de meeste Europese landen, geen lokaal referendum over afscheiding toe.

Stemmen tellen

De Spaanse regering heeft zaterdag de software die gebruikt wordt om de uitslag van een verkiezing te bepalen buiten werking gesteld. Dat is de laatste van een reeks maatregelen die zijn genomen om het referendum te verhinderen.

Door een blokkade van het elektronisch stemmentelsysteem is de door de autoriteiten verboden volksraadpleging "geannuleerd", zei woordvoerder Íñigo Méndez in Madrid.

Verscheidene agenten van de federale Guardia Civil vielen zaterdag in Barcelona het Catalaans Technologie- en Communicatiecentrum binnen waar de computerprogramma's voor het tellen van de stemmen worden beheerd. "Deze nieuwe slag tegen het illegaal afkondigen van een volksraadpleging is conform de de wet", aldus Méndez.

Betogingen

In Spanje zijn zaterdag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het referendum. Volgens Spaanse media zwaaien mensen met Spaanse vlaggen in onder andere Barcelona, Gijón, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Santander en Valladolid.

Volgens de laatste peilingen is ongeveer veertig procent van de 7,5 miljoen Catalanen voor onafhankelijkheid.