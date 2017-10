Tillerson overlegt met Chinezen over situatie Noord-Korea

De aanhoudende proeven met raketten en kernwapens in het stalinistisch geregeerde Noord-Korea drijven de spanningen in Oost-Azië steeds verder op, terwijl de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de VS met massavernietigingswapens bedreigt.

Zuid-Koreaanse media meldden zaterdag dat in het noorden opnieuw met raketten is gesleept. Noord-Koreaanse raketten zouden uit een centrum voor de ontwikkeling van de projectielen in het noorden van de hoofdstad Pyongyang zijn gehaald. Het is niet duidelijk waar ze naartoe zijn.