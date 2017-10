Bali stuurt 'vulkaanvluchtelingen' weer naar huis

De gouverneur van het Indonesische eiland, I Made Mangku Pastika, heeft hier volgens de BBC zaterdag opdracht toe gegeven.

De mensen die niet wonen in de zone van 12 kilometer rond de vulkaan die als gevaarlijk is bestempeld, moeten weg uit de opvangcentra. Dat zijn onder meer scholen en tenten. Die kunnen het aantal mensen dat van de vulkaan weg is gevlucht, inmiddels circa 144.000, niet meer aan.

De vulkaan in het noordoosten van het toeristische eiland is volgens de autoriteiten na een week van onrust nog steeds "erg actief, maar stabiel".

De aarde beeft rond de vulkaan, maar de gevreesde uitbarsting laat op zich wachten of blijft uit. De vorige uitbarsting van de Gunung Agung had plaats in 1963. Toen kwamen meer dan 1100 mensen om het leven.