Duitse politie pakt afperser die dreigde babyvoeding te vergiftigen

De afperser zou in september ook babyvoeding hebben vergiftigd, wat tot grote beroering in Duitsland heeft geleid.

De vrijdag aangehouden man is de verdachte en hij wordt zaterdag officieel in hechtenis genomen, aldus mensen betrokken bij het onderzoek in Konstanz. Aanvankelijk zeiden ze niet waarom de man was aangehouden.

Hij is in beeld gekomen op basis van tips. De man zou in een Duitse supermarkt onder meer babyvoeding hebben vergiftigd en gedreigd hebben twintig soorten baby- en andere voeding te vergiftigen als er geen grote som geld aan hem betaald werd.

Waarschuwing

De politie in Konstanz heeft gewaarschuwd dat de arrestatie van de vermoedelijke dader geen reden is om niet voorzichtig te zijn bij de aanschaf van levensmiddelen.

Er zijn op dit moment volgens een politiewoordvoerder geen aanwijzingen dat er meer vergiftigde producten zijn dan die reeds zijn gevonden, maar consumenten moeten nog wel waakzaam blijven.